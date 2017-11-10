Дожди в Баку прекратятся

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Подует северо-восточный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 9-11°, днем 14-17°, в Баку ночью 9-11°, днем 15-17° тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабое колебание метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим до 13 ноября на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.