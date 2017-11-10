Трамп проигнорировал мероприятие с участием Путина

Президент США Дональд Трамп не приехал на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета, где мог встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.



США заявлены как участник мероприятия, страну представляет Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США.

Встреча лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета стартовала в отеле "Фурама". Это первое официальное мероприятие в рамках саммита АТЭС. Все главы экономик объединения заняли свои места в президиуме. Кресло, предназначавшееся для американского президента, некоторое время оставалось пустым, затем его занял Лайтхайзер.