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Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами

 

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал крохоборами британских туристов, которые пожаловались ему на слишком большие счета за морепродукты в местных ресторанах. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам политика, путешественникам стоило бы выучить итальянский, а возможно, еще и некоторые слова  венецианского диалекта, чтобы избежать неприятных для них инцидентов.

«Они съели целого лобстера, на тарелках ничего не осталось. И не дали чаевых. Если уж вы приезжаете в Венецию, то придется вам немного раскошелиться. Мы рады гостям, но они должны потратиться», — так Луиджи Бруньяро прокомментировал факт недовольства иностранных туристов.

7 ноября путешественник из Великобритании Люк Танг написал мэру Венеции письмо с жалобой о том, что в одном из ресторанов ему выставили счет на 526 евро за морепродукты, которые он не заказывал, а принесли их ему именно, де, воспользовавшись его незнанием итальянского языка. Однако управляющий заведения считает, что туристу подали только то, что он просил, а в меню была «четко прописана» стоимость блюд.

The Telegraph отмечает, что когда похожий инцидент произошел в Риме, то перед туристами извинились и даже предложили возместить им стоимость отдыха.

Весной мэр Венеции заявил, что намерен бороться с наплывом в город туристов. Он планирует ввести в практику специальные счетчики для определения количества зарубежных гостей, дабы регулировать местный турпоток.

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