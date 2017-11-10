"Хезболла" о местонахождении главаря ИГИЛ

Военно-информационный центр шиитского движения "Хезболла" распространил сообщение о том, что главарь группировки "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади может скрываться в одном из районов освобожденного сирийского Аль-Букемаля, передает РИА Новости.

"Есть сообщения о возможном нахождении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в одном из переулков освобожденного города Аль-Букемаль", — говорится в сообщении.

Какие-либо другие подробности в данной связи не приводятся.

Напомним: в середине июня минобороны РФ сообщало о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая вблизи Ракки. При этом Пентагон, в свою очередь, утверждал, что главарь ИГ остается невредим.