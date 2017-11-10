В результате подрыва боеприпаса в Забайкальском крае погибли офицер и контрактник и еще один офицер и четверо военнослужащих получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны России.

«10 ноября 2017 года во время проведения плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Цугол Забайкальского края произошел самопроизвольный подрыв боеприпаса», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате произошедшего погибли офицер и военнослужащий-контрактник и еще один офицер и четверо контрактников получили ранения.

Отмечается, что все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медпомощь. На настоящий момент их жизни ничего не угрожает.