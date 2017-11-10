Лавров: «Трамп хотел встретиться с Путиным»

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал обращаться к американской стороне за разъяснениями заявлений из Вашингтона о том, что встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа будто бы на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится.

"Обращайтесь к американцам. Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным… Что на это говорят остальные его "чинуши", я не знаю, спрашивайте у них", — сказал российский министр в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс твердо заявила, что встреча Трампа и Путина на полях саммита АТЭС точно не состоится, сообщило агентство Блумберг.