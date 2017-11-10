Из-за гибели полицейских в Баку возбудили уголовное дело

В связи с аварией, повлекшей гибель сотрудников полиции, в следственном отделе Управления полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР, сообщает АПА.

Отметим, что принадлежащий полку быстрого реагирования автомобиль марки Fiat Doblo с государственным номером 90 АР 232 врезался в дорожное ограждение. В результате аварии погибли находившийся за рулем сотрудник полиции Гошгар Керимов и его сослуживец Эльнур Масимов.

Еще один находившийся в автомобиле полицейский, Кямал Велиев, госпитализирован.