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Из-за гибели полицейских в Баку возбудили уголовное дело

 

В связи с аварией, повлекшей гибель сотрудников полиции, в следственном отделе Управления полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР, сообщает АПА.

Отметим, что принадлежащий полку быстрого реагирования автомобиль марки Fiat Doblo с государственным номером 90 АР 232 врезался в дорожное ограждение. В результате аварии погибли находившийся за рулем сотрудник полиции Гошгар Керимов и его сослуживец Эльнур Масимов.

Еще один находившийся в автомобиле полицейский, Кямал Велиев, госпитализирован.

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