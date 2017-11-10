Подписаться на уведомления
 

Германия возложила на Трампа вину за мировую нестабильность

 

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что политика президента США Дональда Трампа является фактором нестабильности в мире.

По его мнению, США готовы соблюдать сформировавшиеся в мире правила межгосударственных отношений лишь в отношениях «с теми, с кем, по мнению Трампа, это делать целесообразно». Габриэль отметил, что все это порождает в мире «гигантскую нестабильность».

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, США поставили под вопрос самое существование «ими же сформированного либерального миропорядка», задача поддержания которого сегодня всецело  легла на плечи Европы, передает ТАСС.

440 просмотров


Старости
В России уничтожают карты «НКР»
В России уничтожают карты «НКР» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 15° / 9°
11 Ноя 16° / 11°
12 Ноя 16° / 10°
13 Ноя 17° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи региональные проблемы
Азербайджанские дети стали чаще болеть сколиозом
В Азербайджане моллы будут получать зарплату
Суд по делу Мехмана Гусейнова снова отложили
Турецкие ВВС разбомбили террористов ППК на севере Ирака Десятки убитых
Посол России: Эта война дорого обойдется Израилю
Спецпрокурор Мюллер допросил еще одного советника Трампа
Курдский министр сбежал в Англию
США и Китай договорились до братства по горячим следам
Вымирание динозавров оказалось случайностью
Германия возложила на Трампа вину за мировую нестабильность
Из-за гибели полицейских в Баку возбудили уголовное дело
Лавров: «Трамп хотел встретиться с Путиным»
В России подорвались военные Есть жертвы
Дожди в Баку прекратятся
"Хезболла" о местонахождении главаря ИГИЛ
У Тельмана Исмаилова арестовали елку, грушу и "Снежинку"
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Трамп проигнорировал мероприятие с участием Путина Обновлено 16:12
Эльдар Махмудов вновь вызван в Генпрокуратуру новое фото, обновлено
Центробанк о новом курсе маната
В Баку горит бизнес-центр фото; видео
Дипломат: «В Ираке остаются 20 азербайджанских детей»
Ильхам Алиев в Гяндже Обновлено 14:30; фото
Акция протеста студентов в Ереване
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться