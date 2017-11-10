Германия возложила на Трампа вину за мировую нестабильность

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что политика президента США Дональда Трампа является фактором нестабильности в мире.

По его мнению, США готовы соблюдать сформировавшиеся в мире правила межгосударственных отношений лишь в отношениях «с теми, с кем, по мнению Трампа, это делать целесообразно». Габриэль отметил, что все это порождает в мире «гигантскую нестабильность».

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, США поставили под вопрос самое существование «ими же сформированного либерального миропорядка», задача поддержания которого сегодня всецело легла на плечи Европы, передает ТАСС.