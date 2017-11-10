Сегодня президент США Дональд Трамп завершает государственный визит в Китай, ставший не только ключевым моментом его азиатского турне, но и одним из наиболее важных международных событий нынешнего года.

Сказать, что Китай расстелил перед американским президентом «красную ковровую дорожку» - это не сказать ничего. Прибывшего в Пекин Трампа, помимо традиционного караула, встретил артиллерийский салют и дети на улицах в плакатами «Добро пожаловать в Китай!». Не говоря уже о прочих весьма многозначительных деталях, призванных подчеркнуть значение, которое придает Пекин приезду американского гостя.

Трамп не оставался в долгу, подключив даже детскую дипломатию – Си Цзиньпину был подарен диск с видеозаписью, на котором десятилетняя Арабелла, внучка американского президента, дочь Иванки и Джареда Кушнера, исполняет песни на китайском языке.

Словом, стороны не жалели усилий, чтобы на очарование друг друга. Трамп назвал свое посещение Китая «великолепной, невероятной, красивой, впечатляющей, потрясающей и незабываемой поездкой», не забыв упомянуть о «великой химии» их взаимных чувств с «очень особенным человеком» Си Цзиньпином. И не диктуй китайская политическая культура сдержанности – трудно даже представить, что не менее пышного мог в ответ американскому президенту наговорить китайский лидер.

И это при том, что буквально накануне поездки американская администрация высказывала серьезное недовольство «дискриминационной тактикой» властей КНР в отношении американских компаний. В результате чего фирмы из США либо довольствуются лишь небольшой долей внутреннего рынка Китая, либо откровенно проигрывают китайским бизнесменам в конкурентной борьбе на рынках международных.

Всего за несколько дней до встречи Трампа и Си Цзиньпина американский президент назвал размер торгового дефицита в торговле с Китаем «ужасным» - в 2016 году он составил 347 миллиардов, а за первые 9 месяцев текущего года - уже достиг отметки в $273 миллиарда. Вашингтон в этом месяце ввел «антидемпинговые» тарифы - 96,81% до 162,24% - на поставки алюминия из Китая, что могло бы стать если не поводом к началу вполне полноценной таможенной войны с Пекином, то омрачить визит на высшем уровне. Однако, ничего подобного не произошло. И в этом для наблюдателей заключается одна из главных загадок отношений Трампа с руководством КНР.

Хотя, никакой такой особой загадки и нет, есть неумолимая логика развития как отношений между Пекином и Вашингтоном, так и ситуации в так называемом «Индо-Тихоокеанском регионе» - субъекте, появившемся в международных отношениях совсем недавно. Впрочем, о нем – как-нибудь в следующий раз, а сейчас более подробно о некоторых нюансах во взаимоотношениях Китая Си Цзиньпина и Америки Дональда Трампа.

При всех существующих разногласиях, ни Пекин, ни Вашингтон сейчас не заинтересованы в обострении двусторонних отношений. И для Си, и для Трампа сейчас важнее всего экономика, то есть в ближайшие годы «цифры» будут перевешивать «эмоции». Как точно подметил один из авторов Global Times, неофициального международного органа коммунистической партии Китая, «в отличие от Барака Обамы, который включал миссию распространения американской культуры и ценностей китайскому народу в его поездке в Китай, Трамп больше ориентируется на продажу продуктов США и предоставление экономических возможностей Америки».

У Пекина достаточно претензий к Вашингтону и в экономическом, и в политическом плане, тем более, там прекрасно осознают, что по мере развития Китая конкуренция с американцами будет только нарастать, как это уже сейчас происходит в той же Африке или Юго-Восточной Азии. Но для организации успешного противостояния Соединенным Штатам Пекину нужно время и стабильность. А потому на среднесрочную перспективу он будет максимально использовать те возможности, которые дает ему экономическое сотрудничество с США.

И Си, и Трамп, будучи прагматиками, прекрасно понимают, что ряд острых вопросов – от торгового дефицита и китайских вольностей в отношении интеллектуальной собственности до территориальных споров в Южно-Китайском море – не имеют быстрых решений, требуют продолжительного диалога. Поэтому, по негласному соглашению, эти вопросы отложены «на потом», а на первое место вышли «немедленные результаты» и «осязаемые соглашения», работающие как на экономику двух стран, так и на накопления совместного капитала политического партнерства.

По итогам переговоров с Трампом Си Цзиньпин многозначительно заметил, что «Тихий океан достаточно большой для того, чтобы в нем хватило места и для Китая, и для Соединенных Штатов». Добавлю, что не только Тихий океан, поскольку, судя по всему, лидеры двух стран сумели договориться не только об общих подходах к северокорейской проблеме, но и создали неплохой задел по теме мирного урегулирования в Афганистане.

Но главным итогом визита, разумеется, стал пакет торгово-экономических соглашений между двумя странами. Министр торговли США Уилбур Росс оценил его в $253,4 миллиарда, что, разумеется, несколько завышено, поскольку в эту сумму включены и меморандумы о намерениях, которые нельзя считать состоявшимися сделками. Названную сумму смело можно разделить пополам, но даже эта оставшаяся половина впечатляет. Здесь и китайские инвестиции в проекты разработки сланцевого газа в Западной Вирджинии, и реализация проектов по освоению газовых месторождений и производству СПГ на Аляске – что, кстати, создает массу вопросов о дальнейшей судьбе российского газопровода «Сила Сибири». И контракт на поставку в Китай 300 авиалайнеров Boeing, и даже соглашение о поставке в Китай американской говядины и свинины (на 1,2 миллиарда долларов) и соевых бобов почти на $5 миллиардов.

Но главное даже не в этом. В ходе визита в Пекин Трамп продемонстрировал готовность вести переговоры с китайской стороной на равной основе. Что было более чем благожелательно и с глубоким удовлетворением воспринято руководством КНР. Эти переговоры не будут простыми, предстоят ожесточенные споры «за каждый цент», но, судя по всему, Си Цзиньпин и Дональд Трамп считают, что на сегодняшний день экономическое и политическое сотрудничество и диалог на равных – лучшая политика в отношениях Китая и США.