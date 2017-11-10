Спецпрокурор Мюллер допросил еще одного советника Трампа

Старший советник Белого дома Стивен Миллер был допрошен комиссией специального прокурора Роберта Мюллера по расследованию «дела о России», сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Как отмечается, одним из основных вопросов, поставленных комиссией, был о роли Миллера в "истории" с экс-директором ФБР Джеймсом Коми. Также представители команды Мюллера заинтересовались обстоятельствами собрания, на котором обсуждалось предложение советника президента США Дональда Трампа по внешней политике Джорджа Пападопулоса об организации встречи высших американских чиновников с их российскими коллегами. Советник Миллер, как оказалось, был участником данного события.

Телеканал подчеркивает, что ранее, в этом году, Миллер помогал Трампу в составлении записки, в которой разъяснялись причины увольнения Коми.

Указывается также, что спецпрокурор Мюллер к настоящему времени уже допросил по «делу о вмешательстве России» Хоуп Хикс.