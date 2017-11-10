Посол России: Эта война дорого обойдется Израилю

Ситуация в Ливане находится под контролем, и Россия не ожидает в ближайшее время какого-либо вооруженного кризиса на ливанской территории. Об этом сказал посол РФ в Бейруте Александр Засыпкин, сообщает Newsru.co.il.

К этому Засыпкин добавил, что в ходе следующего конфликта с ливанской организацией "Хезболла" Израиль "понесет значительные потери".

Напомним: на текущий момент в Ливане нет главы правительства. Занимавший этот пост Саад Харири улетел в Саудовскую Аравию и объявил о своей отставке, обвинив "Хезболлу" в предательстве ливанских интересов. Харири сказал также, что Иран пытается захватить контроль над Ливаном и вмешивается в дела арабских стран. Помимо того, премьер обвинил "Хезболлу" и Иран в совместной подготовке покушения на его жизнь.