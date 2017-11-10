В ходе воздушной операции, проведенной турецкими ВВС 3 ноября на севере Ирака, ликвидированы 69 членов запрещенной в стране террористической организации ПКК, говорится в полученном РИА Новости сегодня заявлении Генштаба Турции.
"В результате воздушной операции, проведенной 3 ноября в районах Кандиль, Зап и Асос на севере Ирака, ликвидированы 69 членов сепаратистской террористической организации ПКК, уничтожены также два склада с оружием и зенитная установка террористов", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.