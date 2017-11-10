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В Азербайджане моллы будут получать зарплату

 

Официально зарегистрированные религиозные деятели в Азербайджане с 2018 года будут получать зарплату. Об этом сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов, выступая на конференции «Религиозно-просветительская работа: существующие ситуация и возможности».

Кроме того, по его словам, поэтапно начнут функционировать прошедшие регистрацию религиозные колледжи, в которых образование будет бесплатным.

«В Бакинском исламском университете образование поэтапно тоже должно стать бесплатным, работы в этом направлении уже ведутся. Азербайджан - одна из немногих стран, где религиозное образование платное. Религиозное обучение не должно быть платным. Если государство считает эту сферу приоритетной, то платного религиозного образования быть не должно и его финансирование должно осуществляться со стороны государства», - сказал Исмайлов, прибавив, что лица, получающие религиозное образование, должны будут получать служебное назначение и соответственно наделяться жалованием.

«После этого можно поднять уровень религиозного образования в стране, иначе интеллектуальный уровень студентов факультета теологии БГУ и Бакинского исламского университета нас не устроит», - сказал заместитель председателя госкомитета.

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