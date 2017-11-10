Азербайджанские дети стали чаще болеть сколиозом

В ходе проведенного Госагентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана массового обследования школьников в пилотных регионах - Мингячевире и Евлахе было выявлено 574 случаев искривление позвоночника – сколиоза.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госагентства, было обследовано 9223 ученика 33 школ региона. Все эти дети направлены были на дальнейшее обследование и лечение к специалистам.

Указывается также, что до 300 жителей региона различного возраста обратились с просьбой о соответствующем обследовании в местные Центры здоровья семьи.

Таким образом всего прошли обследование в отмеченных регионах 9294 человек в возрасте до 70 лет. Среди них выявлено 567 страдающих сколиозом, и еще почти у 200 человек были обнаружены различные патологии осанки и позвоночника.

Отметим, что, по мнению специалистов, сколиоз - один из самых тяжелых ортопедических недугов. 90% взрослых больных остеохондрозом и радикулитом - это люди, перенесшие в детстве сколиоз той или иной степени тяжести.