Путин и Эрдоган обсудят в Сочи региональные проблемы

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи 13 ноября обсудят борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.



"13 ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с рабочим визитом. Планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня также обсуждение широкого круга двусторонних вопросов – в частности, перспектив укрепления торгово-экономических связей, сотрудничества в энергетической сфере.