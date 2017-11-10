Почти месяц затруднено пересечение границы Киргизии с Казахстаном. Бизнесмены подсчитывают убытки, потребители опасаются дефицита и роста цен, а чиновники ищут точки соприкосновения. Пока безрезультатно.

Выборы закончились, но война продолжается

Бишкек и Астана уже открыто обмениваются обвинениями. Из формата двусторонних отношений конфликт плавно перетекает на площадку ЕАЭС и увеличивается в масштабах. Киргизия ищет поддержку у Москвы, которая была одним из инициаторов вступления Бишкека в экономический союз в 2015 году.

Сейчас Россия предпочитает отстраниться и не занимает чью-либо сторону в споре. Например, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте резюмировал перепалку своих коллег из Киргизии и Казахстана так: «Комментариев нет. Будем надеяться, что у проблемы появятся возможности для разрешения».

На этом фоне призывы расширять и углублять экономическое сотрудничество, правда уже в рамках другого объединения - СНГ, звучат странно. Проблемы на границе Киргизии и Казахстана угрожают перерасти в полномасштабный конфликт, который одной своей перспективой возникновения бросает тень на весь экономический союз под эгидой Москвы.

О последствиях имиджевых потерь для ЕАЭС говорят и в Бишкеке. Киргизия привычным для себя способом пытается достучаться до партнеров по интеграционному объединению. В стране проходят акции протеста с требованием «решить проблему на границе до 5 ноября или начать процедуру выхода из экономического союза».

Напряжение внутри страны тоже постепенно нарастает. Возможными негативными последствиями на экономику пытаются использоваться противники уходящего президента и его ставленников.

Например, жители Таласской области страны выходят уже на третью за последнее время акцию протеста. Среди прочего они обеспокоены стремительным повышением цен на продукты питания и требуют от президента решить проблему с соседями.

Таласская область граничит с Казахстаном и является малой родиной Омурбека Бабанова – главного конкурента нового президента Киргизии на прошедших выборах. 4 ноября появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении Бабанова по двум статьям: «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».

Если уголовному делу дадут ход, то возможно, ситуацию удастся законсервировать. На некоторое время. Именно времени не хватает Бишкеку, чтобы выйти из конфликта с Казахстаном, минимизировав собственные потери.

Уже поданы жалобы в ВТО и ЕЭК (Всемирная торговая организация и Евразийская экономическая комиссия – прим. автора). Но, процедура ее рассмотрения может включать несколько этапов, которые, вероятно, растянутся на недели и месяцы. Без гарантий успеха. Ведь формально действия Астаны в отношении соседей вполне оправданы.

Сначала ужесточение контроля на границе с Киргизией объяснялось сложной предвыборной ситуацией, которая по оценкам самого Бишкека «могла привести к массовым беспорядкам». После прошедших выборов 11 октября ожидаемой «разморозки» не произошло. Новым предлогом стала борьба с контрабандой китайских товаров, которые через дыру на границе с Киргизией попадали на рынок ЕАЭС.

Партнеры по Евразийскому союзу молчат. Теоретически, Бишкек может обратиться с просьбой «рассудить спор» к еще одной стране – Турции. Она является геополитическим центром тюркского мира, к которому себя причисляют Казахстан и Киргизия. Хотя, если вспомнить недавнюю несговорчивость Бишкека по вопросу закрытия турецких школ в стране, то бездействие Киргизии не удивительно.

«Рекордные показатели экономики»

Две страны Центрально-Азиатского региона достойные, но не равные партнеры. Маленькая Киргизия, в отличие от Казахстана, более уязвима к экономическим потрясениям. Она не обладает достаточным запасом дорогостоящих ресурсов, которые позволили бы ей выстраивать политические и экономические отношения с более выгодных для себя позиций.

До вхождения в ЕАЭС в 2015 году экономика держалась за счет реэкспорта китайских товаров и переводов трудовых мигрантов. Промышленность, представлена в довольно узком сегменте горнодобывающей отрасли. В Киргизии есть несколько крупных и много мелких месторождений золота.

Во время подготовительного периода, за несколько лет до официального вступления в ЕАЭС, Бишкек пытался развивать сельскохозяйственную отрасль и швейную промышленность. Эти два направления развития назвали «стратегическими» и связали с ними надежды на экспорт продукции в Казахстан и Россию.

Однако, обещанные тремя составами правительства Киргизии прогнозы не сбылись. Открытие лабораторий по ветеринарному и фитосанитарному контролю, которые дают экспортерам «зеленый свет» постоянно откладывается. Ожидаемого увеличения объемов производства пока нет. Перспективы экспорта, особенно на фоне последних событий с Казахстаном тоже весьма туманны.

Министерство экономики Киргизии пытается вселить оптимизм в аудиторию, докладывая о «рекордных показателях экономического роста» страны.

«Мы ожидали рост на 2,4%, но рост экономики превысил ожидаемый на 0,9%, поэтому сегодня у нас рост 5%. Это самый высокий показатель среди стран ЕАЭС», - отметил глава ведомства Артем Новиков.

Такие цифры, по его мнению, являются доказательством «выхода стран ЕАЭС из кризиса». На самом деле это объясняется намного проще. Рост экономики Киргизии обеспечивается за счет эффекта низкой базы страны. Это означает, что высокие темпы роста экономики страны объясняются очень низким исходным показателем. После стремительного роста в течении нескольких первых лет наступит спад. Кроме того, по линии программ адаптации Киргизии к ЕЭАС в страну пришли инвестиции. Часть из них уже освоена, часть программ только готовится к запуску.

Чтобы оценить реальный эффект интеграционного объединения на экономику страны нужно дождаться конца года и оценить провал показателей, вызванный ситуацией на границе с Казахстаном на фоне общей годовой статистики.

Сейчас Киргизия импортирует из Казахстана продукты питания, нефтепродукты, мыло-моющую продукцию и так далее. За девять месяцев текущего года стоимость ввозимых товаров составила более $300 млн. За этот же период Киргизия продала в соседнем Казахстане товаров почти на $170 млн. Наибольшая доля взаимной торговли Киргизии с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию (53%) и Казахстан (44%).

Претензии Астаны: официальная риторика и скрытые мотивы

Казахстан считает, что контрабанда китайских товаров попадает в ЕАЭС через Киргизию. Астана требует от Бишкека отказаться от этой практики.

«По данным статистики внешней торговли Китая, экспорт из КНР в Кыргызстан за 2015 год составил 4,3 миллиарда долларов. Тогда как по данным статистики Кыргызстана, импорт составил один миллиард долларов. Отклонение составляет 3,3 миллиарда долларов. Расхождение в 2016 году составило 4,1 миллиарда долларов», - сказал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Это выглядит как попытка защитить рынок ЕАЭС от китайских товаров и развивать внутреннее производство. На самом деле казахстанские олигархи, которых негласно поддерживает официальная Астана тоже имеют неплохую прибыль от китайской контрабанды, проходящей через их собственную границу.

Поэтому, требования прекратить нелегальный ввоз товаров из Китая – всего лишь стремление Астаны переориентировать контрабандные потоки и завязать их исключительно на себя.

Кроме того, по данным Бишкека Астана располагает «неверными данными» и не учитывает расхождения в собственных показателях торговли с Поднебесной.

Почему кризис – это всегда хорошо?

Кризис в отношениях с Казахстаном может стать для Киргизии хорошим толчком для поиска новых решений. Сейчас Бишкеку нужно активно прорабатывать альтернативные сценарии и искать новые возможности.

Тактические задачи для Бишкека, по сути не меняются. Как в рамках ЕАЭС, так и вне его стране нужно повышать качество собственной продукции, наращивать ее объем и разнообразие, искать выход на новые рынки сбыта. Помимо этого, в ближайшее время придется поддержать производителей – помочь им каким-то образом компенсировать убытки, подумать о замещении какой-то части импорта собственной продукцией и расширять список поставщиков зарубежный товаров и сырья, необходимого для производства.

К стратегическим задачам относятся ускорение сроков строительства альтернативных логистических и инфраструктурных проектов, поиск дополнительных источников финансовых поступлений в виде иностранных инвестиций и многое другое.

По сути перед властью страны стоит сложная, но вполне выполнимая задача – за короткий период времени решить часть имеющихся проблем, мобилизовать ресурсы и искать партнеров вне интеграционного блока.