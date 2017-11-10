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Азербайджанка стала вице-мэром Таллина

 

Председатель партии «Зеленые Эстонии» азербайджанка Зулейха Измайлова назначена вице-мэром Таллина, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, на заседании Таллинского городского собрания новым мэром столицы Эстонии был избран центрист Таави Аас. Утверждены были также посты семи столичных вице-мэров. И среди них - наша соотечественница.

Зулейха Измайлова родилась в Таллине в 1985 году. Ее мать — эстонка, отец — азербайджанец. До смерти отца семья проживала в Азербайджане, затем вернулась в Эстонию. У Зулейхи Измайловой двое детей. Ее супруг, Йоонас Лакс, работает руководителем продаж крупных проектов в фирме TREV-2, занимающейся дорожным строительством.

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