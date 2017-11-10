Спикер парламента Каталонии вышла на свободу

Испанская полиция отпустила на свободу спикера парламента Каталонии Карме Форкадель под залог в 150 тысяч евро.
Как отмечает Europa Press, политик провела в пенитенциарном центре одну ночь. Верховный суд страны решил арестовать ее на время расследования.
Ранее прокуратура Брюсселя заявила о задержании бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых членов парламента автономии. Вскоре их освободили.
Напомним: 1 октября в регионе прошел референдум о независимости, а 27 октября парламент Каталонии проголосовал за провозглашение суверенитета. После этого сенат Испании ввел в действие статью Конституции страны, приостановившую самоуправление в регионе. Парламент Каталонии был официально распущен и были назначены новые выборы в этот орган.