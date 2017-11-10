Российский миллиардер отправит миссию на Сатурн

Миллиардер Юрий Мильнер намерен организовать отправку первой частной космической миссии на спутник Сатурна для поиска внеземных цивилизаций, пишет издание GeekWire.

По расчетам ученых, живые организмы могут обитать под льдами на одном из спутников планет-гигантов. «Самым перспективным кандидатом недавно стал Энцелад, один из спутников Сатурна», — сказал Мильнер на конференции «Новая космическая эра» в американском Сиэтле.

Исследователям, ведущим поиск внеземных цивилизаций, удалось получить оттуда необычные сигналы, сообщил он. «Мы действительно нашли то, чего не ожидали — радиосигналы от таинственных объектов», — сказал миллиардер. Экспедицию к спутнику смогут отправить «относительно скоро», если удастся привлечь для ее подготовки частный капитал, считает бизнесмен. Стоимость проекта Мильнер не назвал, но уточнил, что она будет поскромней, чем полномасштабная миссия NASA.

В апреле 2016 года Мильнер и британский ученый Стивен Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке орбитального спутника к альфе Центавра — ближайшей к Солнцу связанной системе из трех звезд.