Стрельба в центре Москвы

Полиция объявила в розыск "Мерседес", на котором скрылись восемь человек. Как сообщает телеграм-канал Mash, они устроили стрельбу в центре Москвы.
Отмечается, что в столице введён план "Перехват". Информация о происшествии выясняется.
Полиция объявила в розыск "Мерседес", на котором скрылись восемь человек. Как сообщает телеграм-канал Mash, они устроили стрельбу в центре Москвы.
Отмечается, что в столице введён план "Перехват". Информация о происшествии выясняется.
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