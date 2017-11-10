Президент Филиппин признался в убийстве

Президент Филиппин признался, что подростком убил в поножовщине человека, передает BBC Newsа заявление, сделанное Родриго Дутерте на полях проходящего во Вьетнаме саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам филиппинского лидера, это произошло, когда ему было 16 лет. Официальный представитель Дутерте поспешил заявить, что это «было сказано в шутку». «Президент всегда использует яркие лингвистические приемы, когда обращается к филиппинцам, находясь за рубежом», — пояснил он.

В 2015 году Дутерте уже сознавался в убийстве им человека, каковой факт, по его словам, имел место на одном из пляжей и в пору достижения им 17 лет. «Неизвестно, имел ли в виду президент тот же случай или речь идет о другом», — пишет BBC News.

Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в июне этого года он пригрозил выесть печень у экстремистов из группировки «Абу Сайяф», а за полгода до того поклялся самолично истреблять чиновников, замешанных в наркоторговле.