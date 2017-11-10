Чистый отток капитала из России вырос в три раза

Чистый отток капитала из России в период с января по октябрь вырос в 2,8 раза - до $23,8 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России, пишет «Газета.ру».

«Основной вклад в чистый вывоз капитала был внесен операциями банков, связанными с возросшим нетто-погашением внешних обязательств. В то же время трансграничные операции прочих секторов, в отличие от предыдущих двух лет, были в целом достаточно сбалансированы», — заявили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по сентябрь текущего года вырос в 2,1 раза - до $21 млрд.