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Минобороны США и Британии обсудили "растущую самоуверенность" России

 

Главы минобороны Соединенных Штатов и Великобритании - Джеймс Мэттис и Гэвин Уильямсон обсудили "растущую самоуверенность" России, передает РИА Новости.

"Великобритания стоит рядом со своими партнерами из США и НАТО", — говорится в сообщении британского военного ведомства.

В Лондоне напомнили, что возглавляют усиленную передовую группу в Эстонии, а британские военные входят в соединение под руководством Штатов в Польше.

"Со времени военных действий в траншеях Великой войны и вплоть до противостояния российской агрессии и борьбы с ИГ Великобритания в течение века всегда была ближайшим союзником Америки", — заявил Уильямсон.

По его словам, сегодня Лондон и Вашингтон сотрудничают по всем направлениям — "от военных операций и разведки до инноваций".

Министр подчеркнул, что сегодняшняя встреча в британской столице есть возможность усилить "особые отношения" двух стран.

Накануне сообщалось, что Великобритания, учитывая  "растущую самоуверенность" России, направит в Румынию четыре истребителя для патрулирования Черного моря.

В марте 2019 года Британия выйдет из состава Евросоюза, однако продолжает настаивать на том, чтобы ее роль в НАТО и в обеспечении безопасности Европы оставалась прежней. 

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