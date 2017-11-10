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Россия сливает компроматы на Мубариза Мансимова

Автор: Отдел информации 

Вслед за «Независимой газетой» российские СМИ, одно за другим, начали публиковать материалы о крахе бизнес-империи владельца группы компаний Palmali, миллиардера Мубариза Мансимова. Очередная публикация появилась в близком к российским спецслужбам издании Compromat.ru, специализирующемся на расследованиях финансовых махинаций и компроматах на влиятельных людей.

Издание отмечает, что путем нехитрых комбинаций Мансимову удалось укрыться от выплаты налогов в бюджет России на сумму в 43 миллиона долларов. Так, в конце 2013 года владевшая ООО «Палмали» компания Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi (зарегистрирована в Стамбуле) решила продать российскую фирму. В качестве покупателя выступила зарегистрированная на Мальте компания Palmali Holding Co. Ltd. Конечным владельцем той и другой компаний является все тот же М.Мансимов.

Автор статьи напоминает, что в январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Как считает следствие, «Алексей Михелев включил заведомо ложные сведения о сумме прибыли, полученной от перевозки грузов водным транспортом, в налоговые декларации за 2010 и 2011 годы. В результате компания не уплатила в бюджет за 2010 год налог на прибыль в размере более 881 млн рублей, а за 2011 год — более 401 млн рублей». Издание подчеркивает, что М.Мансимов не мог не знать о незаконных действиях своего непосредственного подчиненного.

Compromat.ru также пишет о судебном разбирательстве тяжбы между Мубаризом Мансимовым и главой компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым. В конце сентября 2017 года Palmali объявила о подаче в Верховный суд Великобритании иска на 2 млрд долл. к Litasco - дочерней трейдинговой фирме российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ.

Как сообщала тогда Palmali, «иск охватывает предполагаемое невыполнение условий долгосрочного контракта между компаниями в отношении предоставления контрактного объема грузов со стороны Litasco». В ответ на это президент «Лукойл» заявил, что Palmali в 2015 году подписала документ о том, что не имеет никаких претензий к ним. К этому Вагит Алекперов добавил, что Palmali находится в предбанкротном состоянии и что этот судебный процесс направлен лишь на то, чтобы «привлечь внимание» общественности.

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