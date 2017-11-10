Россию обвинили во всплеске радиации в Европе

В повышении уровня изотопа рутений-106 в атмосфере на территории Центральной и Западной Европы виновата Россия. К такому выводу пришли эксперты французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности, сообщает The Independent.

Радиоактивное облако возникло, по оценкам европейских специалистов, в России в районе между Волгой и Уральскими горами. Не исключено и то, что источник радиации располагался в Казахстане.

Утечка ядерного материала, согласно указанию ученых, должна была бы повлечь массовую эвакуацию или мероприятия по радиационной защите местного населения в пределах нескольких километров от источника выброса.

С 29 сентября в в атмосфере на территории таких стран Западной и Центральной Европы, как Германия, Италия, Австрия, Швейцария и Франция, наблюдалось повышение уровня содержания изотопа рутения-106. Федеральное ведомство по радиационной защите (ФРГ) отмечало, что это не угрожает здоровью человека.

Рутений-106 используется для лучевой терапии, в частности при лечении глазных опухолей, а также применяется как топливный элемент для космических спутников.