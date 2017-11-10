Биткоин подешевел более чем на $1000

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - в пятницу снизилась более чем на $1000 с того момента, как в среду ее курс достиг исторического максимума в $7888 за один биткоин, передает ТАСС.

По данным сайта CoinMarketCap, отслеживающего стоимость криптовалюты, на вечер пятницы ее курс составлял $6817.

В течение нынешнего года стоимость биткоина выросла на 600%. Между тем генеральный директор американского инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн в интервью телекомпании CNBC заявил, что усматривает в стремительном росте курса биткоина признаки образования спекулятивного пузыря, что чревато его неожиданным падением.

"Возможно, биткоин - это своего рода пузырь, - сказал глава Goldman Sachs. - Мне это не нравится. У меня это вызывает беспокойство".