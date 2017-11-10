Ильхам Алиев: Между Баку и Гянджой будут курсировать скоростные поезда

Скорость движения скоростных поездов Баку - Гянджа составит 120 км/ч, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия Гянджинской государственной филармонии, сообщает официальный сайт главы государства.

«Я поручил изучить вопрос ввода в эксплуатацию скоростных поездов Баку - Гянджа. Сегодня Азербайджан закупает передовые поезда, и этот процесс будет продолжен. Первыми скоростными поездами будут Баку - Сумгаит и Баку - Гянджа», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в Азербайджане успешно продолжается работа по реконструкции железной дороги.

«Сегодня в эксплуатации находится железная дорога Баку - Бёюк Кесик. После ее улучшения скорость поездов будет составлять приблизительно 120 км/ч. Таким образом добираться до Гянджи будет и комфортно, и недолго», - сказал президент.