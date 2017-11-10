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Венесуэла накануне дефолта

 

Венесуэла, переживающая глубокий экономический кризис, должна до 13 ноября осуществить выплату кредиторам почти полтора миллиарда долларов. В противном случае стране грозит дефолт. Об этом заявили в пятницу представители группы кредиторов, сообщает Дойче велле.

Кредиторы собрались в Нью-Йорке, чтобы обсудить вопрос, можно ли рассматривать просрочку в выплате долга государственной нефтегазовой компании PDVSA размером 1,2 миллиарда долларов как его невыплату.

Наряду с этим долгом Каракас должен заплатить кредиторам уже в пятницу 81 миллион долларов, а в понедельник - еще 200 миллионов.

2 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство готово выплатить 1,161 миллиарда долларов, однако за неделю деньги так и не поступили на счета кредиторов.

Общий объем внешнего долга составляет примерно 155 миллиардов долларов. Правительство прилагает активные усилия по его реструктуризации. Для переговоров по этому вопросу власти в Каракасе пригласили иностранных кредиторов на встречу 13 ноября. Однако, как заявил сам Мадуро, эти переговоры можно будет начать, лишь когда правительство вернет долг PDVSA.

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