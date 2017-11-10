Президент Ливана потребовал возвращения премьера Харири на родину

Премьер-министр Саад Харири должен вернуться на родину, сказал президент Ливана Мишель Аун в беседе с временным поверенным в делах Саудовской Аравии в Бейруте Валидом аль-Бухари, сообщает Анадолу.

Президент также отметил недопустимость отставки Харири.

Ряд ливанских СМИ восприняли слова президента в качестве требования Бейрута к Эр-Рияду по выдаче разрешения на возвращение Харири на родину.

По мнению журналистов, Харири вынудили подать в отставку и он находится сейчас под домашним арестом в Эр-Рияде.

Отметим, что накануне Reuters со ссылкой на анонимный источник в ливанском правительстве сообщал, что подавшего недавно в отставку с поста премьер-министра Ливана Саада Харири насильно удерживают в Эр-Рияде, ограничивая его свободу.