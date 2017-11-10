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Ильхам Алиев о многомиллиардных инвестициях в Азербайджан

 

Продление срока эксплуатации месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" принесет Азербайджану десятки миллиардов долларов дополнительных инвестиций, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Гянджи.

«Все это работает на благо нашей страны. Растет как наша экономика, так и политическая мощь. В основе всех наших успехов лежит труд азербайджанского народа. Сегодня прогресс очевиден везде. Как в Баку, так и Гяндже, во всех регионах, во всех городах граждане охотно принимают участие в созидательной работе», - сказал глава государства.

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