В городе Бланьяк (департамент Верхняя Гаронна) на юге Франции автомобиль въехал в группу людей перед лицеем Сент-Экзюпери, сообщает телеканал BFM.

По данным телеканала, инцидент произошел около 16:00. Отмечается, что в результате наезда пострадали три китайских студента, двое находятся в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля задержан. По информации телеканала, инцидент не относится к категории fiché S, то есть не представляет угрозы национальной безопасности. Вместе с тем, как отмечает телеканал, водитель заявил, что совершил наезд намеренно.