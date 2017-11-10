Проспект Бабека будет расширен

Вопрос расширения проспекта Бабека стоит на повестке дня. Есть специальные указания главы государства, связанные с устранением пробок, сказал на передаче QəbuldASAN на радиостанции ASAN Radio председатель ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов.

По его словам, расширение дороги планируется на отрезке от супермаркета Ramstore до поселка Ени Гюнешли: "В то же время мы должны предоставить выход (4-полосную дорогу) от проспекта Гейдара Алиева, то есть от стадиона "Интер", до проспекта Бабека. Все эти работы отразились в плане города Баку на 2018 год. Кроме того, намерены произвести повторный ремонт на проспекте Нобеля".

Председатель ОАО подчеркнул, что переход в Азербайджане к использованию платных дорог является прямым указанием президента: "В соответствии с рекомендацией нами предложено, чтобы на первом этапе платными были две магистральные дороги. Предложения в связи с ценами представлены в Кабмин, и ожидается их утверждение Тарифным советом. Были учтены тарифы в международной дорожной практике".