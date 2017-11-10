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Эрдоган выступил против умеренного ислама

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о намерении вернуть страну к умеренному исламу, сообщает Hürriyet Daily News.

"Ислам не может быть ни умеренным, ни неумеренным. Ислам может быть только одним. В последнее время понятию умеренного ислама уделяется внимание. Возможно, человек, озвучивающий эту концепцию, думает, что идея принадлежит ему. Но она возникла на Западе", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед женщинами-предпринимателями из мусульманских стран.

Турецкий лидер отметил, что его "спрашивали об умеренном исламе на заседаниях Европарламента много лет назад". "Сейчас они снова пытаются выдвинуть эту идею. Они действительно хотят ослабить ислам. Мы не хотим, чтобы люди узнавали о религии из зарубежных источников", — добавил Эрдоган.

Напомним, ранее бен Салман, занимающий посты министра обороны и вице-премьера Саудовской Аравии, объявил о намерении покончить с экстремистскими идеями и вернуть страну к умеренному исламу.

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