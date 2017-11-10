Трамп снова ушел от переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп покинул зал, где проходил торжественный прием в честь лидеров саммита АТЭС, до его окончания, во время ужина лидеры РФ и США не общались, передает РИА Новости.



Трамп пообщался только с соседями по столу. Кроме того, он сфотографировался с лидерами нескольких стран на телефон.

Отмечается, что Путин также общался только с «близкосидящими» к нему политиками, а от Трампа его отделяли шесть человек.

Оба президента сели на ужине по разные стороны от главы Вьетнама — хозяина саммита в этом году.