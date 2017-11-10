Французы против намаза на улице

В пригороде Парижа, Клиши, сегодня прошла акция протеста против совершения намаза под открытым небом под лозунгом "Государство должно запретить молиться на улицах", сообщает Le Point.

В акции приняли участие более 100 человек, преимущественно местных чиновников и сотрудников мэрии. Они прошли по улицам, напевая "Марсельезу", под защитой полицейских.

Отметим, что в марте этого года мэрия коммуны Клиши-ля-Гаренн закрыла местный молельный зал, после чего мусульмане в знак протеста начали проводить пятничный намаз на улице.