Кадыров о «медвежьей хватке» Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "отнюдь не вялым" рукопожатие президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, сообщает Лайф.

"Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку", — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Президент России и глава США встретились на церемонии фотографирования участников саммита АТЭС во Вьетнаме. Они поздоровались, обменялись рукопожатиями и встали рядом друг с другом.

Во время той же церемонии фотографирования президент России, встретив перуанского лидера Пабло Кучински, по-дружески поприветствовал его и дал "пять".

"Самое крутое видео с "полей" саммита. Впервые вижу, чтобы президенты давали "пять" друг другу. Как президенты России и Перу", — отметил Кадыров.