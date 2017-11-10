В результате пожара более десяти человек отравились дымом, им оказана медицинская помощь на месте происшествия. Малолетний ребенок помещен в отделении токсикологии Клинической больницы №1, сообщает АПА.
* * * 22:37
Из горящего здания эвакуированы 15 человек, сообщает Тренд.
Распространение пламени предотвращено. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
По словам свидетелей, на верхнем этаже здания остались несколько человек. Эвакуировать их пока не удалось.
* * * 22:03
В Баку на улице Фармана Маликова горит 16-этажное здание, сообщает АПА.
На место происшествия привлечены пожарные машины. Срочно принимаются меры по тушению огня.