В результате пожара более десяти человек отравились дымом, им оказана медицинская помощь на месте происшествия. Малолетний ребенок помещен в отделении токсикологии Клинической больницы №1, сообщает АПА.

* * * 22:37

Из горящего здания эвакуированы 15 человек, сообщает Тренд.

Распространение пламени предотвращено. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

По словам свидетелей, на верхнем этаже здания остались несколько человек. Эвакуировать их пока не удалось.

* * * 22:03

В Баку на улице Фармана Маликова горит 16-этажное здание, сообщает АПА.

На место происшествия привлечены пожарные машины. Срочно принимаются меры по тушению огня.