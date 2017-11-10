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Ижевчанин взорвал многоэтажку из личной неприязни

 

В Ижевске задержан жилец многоэтажки, взорвавший свою квартиру и почти все здание, передает РИА Новости.

Как сообщает телеграм-канал Mash, к обрушению целого подъезда дома привела вовсе не случайная утечка газа. Квартиру, а вместе с ней и почти всю девятиэтажку взорвал Александр Копытов. Он целенаправленно заполнил квартиру газом "из-за личной неприязни".

"По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. С ним продолжаются необходимые следственные действия. В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Отметим, что взрыв в Ижевске прогремел накануне вечером, полностью разрушено восемь квартир. Погибли шесть человек (в том числе замначальника райотдела полиции), из них двое детей.

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