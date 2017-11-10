Сына Саакашвили задержали в киевском аэропорту

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его сына и сопровождающего сотрудника грузинской службы госохраны задержали в киевском аэропорту Борисполь, сообщает РИА Новости.
"Два часа назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять, что происходит", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.