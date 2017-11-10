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Жертвы напали и заплевали Эльдара Махмудова видео

Автор: Отдел информации 

Группа жертв произвола сотрудников МНБ собралась перед зданием Главного следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, куда сегодня на допрос был вызван экс-глава МНБ Эльдар Махмудов. Об этом журналистам рассказали участники акции Севда Сулейманова и Эльмдар Исмаилов.

Севда Сулейманова жалуется на незаконный арест своего мужа Гуввета Сулейманова, а Эльмдар Исмаилов вместе со своим отцом были зверски избиты сотрудниками МНБ.

«Мы подошли к Эльдару Махмудову в 13:15, когда он только вышел из здания прокуратуры. Мы спросили его, какого это давать показания? И понравилось ли это ему?», - рассказывает Эльмдар Исмаилов.

По словам Севды Сулеймановой, когда они стояли напротив бывшего министра, то плюнули ему в лицо и начали проклинать.

«Он не подал реакции. Лишь опустил голову и направился к автомобилю марки BMW с госномерами 90 KU 868. Там его ждали личный телохранитель и водитель», - рассказывает Сулейманова.

Отметим, что это второй вызов Эльдара Махмудова в Генпрокуратуру. Он вызван для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников упраздненного МНБ. В рамках уголовного дела были арестованы бывшие высокопоставленные офицеры, а число их жертв исчисляется десятками.

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