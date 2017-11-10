Российский миллиардер улетит на Сатурн

Один из самых богатых людей России Юрий Мильнер планирует отправить первую частную межпланетную миссию на Сатурн, об этом он сказал на конференции "Новая космическая эра" в Сиэтле, сообщает Лайф.

Мильнер рассказал, что Сатурн — одно из самых перспективных направлений для поиска внеземных цивилизаций. Так, у Сатурна есть спутник Энцелад, подо льдом которого могут обитать живые организмы. Доказательством тому служат необычные сигналы, полученные исследователями.

"Мы действительно нашли то, чего не ожидали, — радиосигналы от таинственных объектов", — поделился Мильнер.

Миллиардер не назвал точной даты и стоимости экспедиции. Но отметил, что это случится "довольно скоро", если удастся привлечь частный капитал.