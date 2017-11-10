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Российских хакеров обвинили во вмешательстве в каталонский кризис

 

Испания в понедельник на Совете министров иностранных дел ЕС поднимет вопрос о возможном вмешательстве хакеров из РФ и других стран в ситуацию в Каталонии, сообщает El Pais со ссылкой на представителя испанского правительства Иньиго Мендеса де Виго.

"Это серьезный вопрос, в котором демократии придется столкнуться с вызовами современных технологий. Это вопрос, который войдет в повестку следующего совета глав МИД ЕС, на котором министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис выступит по этой тематике", - сказал он.

При этом представитель правительства отметил, что ЕС следует подойти к проблеме очень серьезно и не допускать, чтобы "иностранные силы... пытались изменить конституционные устои".

В то же время глава Минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль отметила, что нельзя с уверенностью утверждать, что именно Россия проводила интернет-атаки с целью поддержать сторонников независимости Каталонии.

"То, что правительство считает явным, - это то, что многие сообщения и заявления в социальных сетях по Каталонии исходили с российской территории. Я использую конкретное выражение: с российской территории. Это не обязательно значит, что мы считаем, что за этим стоит именно российское правительство... Часть сообщений в соцсетях идет с территории России, часть - из других стран, также не входящих в ЕС", - заявила министр.

Источники El Pais сообщили, что под "другими странами", в частности, подразумевается Венесуэла.

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