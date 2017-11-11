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Дело министра-азербайджанца направлено в суд

 

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручила обвинительный акт отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, сообщается на странице САП в Facebook.

В ведомстве уверены в наличии "неоспоримых доказательств совершения подозреваемым инкриминируемых ему преступлений" и надеются, что судебное разбирательство состоится в разумные сроки.

В свою очередь, Насиров заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проиграет в суде дело. Об этом чиновник написал в Facebook.

"Рад, что наконец-то дождался от НАБУ обвинительного акта. Во-первых, это еще один документ, который подтверждает мою невиновность. Во-вторых, я получил возможность доказать свою правоту в суде. Единственное, о чем я жалею, – что в Украине не создан специальный антикоррупционный суд. Жалею потому, что НАБУ обязательно проиграет начатое против меня дело и потом будет пытаться оправдывать свое прогнозируемое поражение "заангажированностью судей", – написал Насиров.

По его словам, действия детективов НАБУ, "их манера вести расследование и собирать доказательства непременно станут предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека".

Отметим, что НАБУ и САП подозревают Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины), что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн.

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