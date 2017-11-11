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Меланья Трамп: "Для меня честь - быть первой леди"

 

Супруга президента США Дональда Трампа - Меланья, которая сопровождает мужа в поездке по странам Азии, заявила, что довольна встречами с женами руководителей Японии, Южной Кореи и Китая и гордится своей ролью первой леди США. Об этом она рассказала в интервью CNN.

"Мы очень хорошо провели время, было приятно вновь их всех увидеть, - отметила супруга американского президента. - Они все были с визитами в США, у меня сложились очень хорошие отношения со всеми тремя".

По словам Меланьи Трамп, на встречах с первыми леди Японии, Южной Кореи и Китая обсуждались те социальные проекты, которыми они занимаются.

Супругу Трампа спросили, как она чувствует себя в роли первой леди Америки. "Для меня честь - быть первой леди США, - ответила она. - Нынешний год был очень напряженным. Нам нравится жить в Вашингтоне, у нас очень насыщенная жизнь, это восхитительно".

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