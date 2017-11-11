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ВВС: Иран строит военную базу в Сирии

 

Иран строит военную базу на территории Сирии, сообщает ВВС со ссылкой на некий источник в западной разведке.

Речь идет об участке земли, расположенном в 14 километрах к югу от Дамаска.

На снимках, сделанных со спутника, видны около двух десятков зданий, выстроенных на этом участке. Предположительно, они предназначаются для размещения солдат. Кроме того, на фотографиях можно увидеть несколько гаражей, каждый из которых может вместить от шести до восьми транспортных средств. Также анализ снимков показал, что за последние полгода несколько зданий были отремонтированы.

По мнению специалистов, проанализировавших снимки, на территории базы нет никаких признаков того, что на ней находится какое-либо неконвенциональное оружие.

Не исключено, что в последние недели строящуюся базу посетили иранские военные чиновники.

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ВВС: Иран строит военную базу в Сирии
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