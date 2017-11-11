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Экс-советника Трампа подозревают в организации похищения Гюлена

 

Следователи из группы специального прокурора Роберта Мюллера проверяют информацию о сделке, по условиям которой бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн должен был похитить мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, и передать его турецким властям, сообщает The Wall Street Journal.

Флинн и его сын – Майкл Флинн-младший – должны были получить за это 15 миллионов долларов. Сведения о сговоре были получены следователями в рамках расследования о возможном вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года.

Экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн является одним из подозреваемых в расследовании о контактах избирательного штаба президента США с Москвой. Он встречался с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, обсуждая, по утверждению американских СМИ, возможность отмены санкций, введенных после аннексии Крыма.

В марте этого года Флинн официально зарегистрировался в качестве «иностранного агента», указав в документах, поданных в минюст США, что он действовал в качестве лоббиста, выполняя заказы турецкого бизнесмена.

По данным The Wall Street Journal, агенты ФБР опросили как минимум четырех человек о встрече между Флинном и представителями турецкого правительства, которая прошла в Нью-Йорке в декабре прошлого года. В ходе переговоров, по утверждению свидетелей, речь шла о похищении Гюлена и освобождении предпринимателя Резы Зарраба, отбывающего в США тюремный срок по обвинению в нарушении санкционного режима в отношении Ирана.

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