Барзани призвал Ирак к переговорам

Экс-глава Иракского Курдистана (Курдский автономный район в составе Ирака) Масуд Барзани, ушедший в отставку 1 ноября, призвал премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади к разрешению проблем региона и страны в целом через диалог, сообщает ТАСС.

"Мы сильно помогли вам в Мосуле. Если бы не пешмерга, вы бы не смогли его освободить. Вернитесь к логике и мудрости, разрешайте проблемы через переговоры, потому что война приведет к кровопролитию и разрушениям для всего иракского народа, больше ни к чему", - обратился Барзани к иракскому премьер-министру в эфире телеканала CNN.