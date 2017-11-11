Эрдоган только за один жесткий ислам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана о намерении сделать королевство оплотом умеренного ислама. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

По его словам, мусульманская религия не может быть умеренной или неумеренной. «Ислам может быть только одним. В последнее время понятию умеренного ислама уделяется внимание. Возможно, человек, озвучивающий эту концепцию, думает, что идея принадлежит ему. Но она возникла на Западе», — пояснил турецкий лидер.

Бен Салман, занимающий посты министра обороны и вице-премьера королевства, заявил о намерении «покончить с экстремистскими идеями и вернуть страну к умеренному исламу».

Эрдоган добавил, что вопросы об умеренном исламе ему много лет назад задавали на заседаниях Европарламента. «Сейчас они снова пытаются выдвинуть эту идею. Они действительно хотят ослабить ислам», — посетовал президент.

Эрдоган также добавил, что в Эр-Рияде «рассуждают об умеренном исламе, однако даже не разрешают женщинам водить».