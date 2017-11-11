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SOCAR уходит из Канады оперативно

Автор: Отдел информации 

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR закрывает свой североамериканский офис в Калгари (Канада, штат Альберта). Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, SOCAR переведет все коммерческие и вспомогательные функции в Хьюстон (США, штат Техас).

В письме, представленном Reuters, SOCAR заявила, что согласно планам, в ближайшие месяцы компания снизит свою активность.

Любопытно, что буквально на днях как уже сообщал haqqin.az, в Хьюстоне призвали разорвать отношения с Баку. Сделали такое заявление Джошуа Ньюкамер, член совета директоров Freedom Now (организация базируется в Вашингтоне), и Крис Белл, бывший конгрессмен.

По мнению авторов статьи, побратимские отношения между Хьюстоном и Баку вредят «хьюстонским ценностям».

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