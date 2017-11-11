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Прокуратура настаивает на аресте Авакова эксклюзив

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Дело «О рюкзаках», в котором оказался замешан Александр Аваков – сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, продолжает набирать обороты. Как известно, Авакова-младшего выпустили под подписку о невыезде. И при этом даже, вроде бы, надели на него отслеживающий электронный браслет. Во всяком случае сам Александр Аваков похвастался фотографией с браслетом в социальных сетях.

Александр Аваков

Сын главы МВД Украины Александр Аваков, его товарищ и заместитель Авакова-старшего Сергей Чеботарь обвиняются в финансовых махинациях по делу о закупке рюкзаков для оборонного ведомства

Источник "Украинских новостей" рассказал, что подозреваемые в растрате 14 млн гривен в этом деле успели обналичить все деньги и только 3 млн гривен пошли на пошив рюкзаков.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины сообщали, что у сына Авакова суд арестовал две квартиры, у Чеботаря квартиру и два дома.

Между тем, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины не согласны с решением суда об освобождении Александра Авакова. 

Отвечая на запрос haqqin.az в САП сообщили, что подготовили апелляцию на решение суда о мере пресечения «упомянутого выше частного лица» (так здесь решили называть сына главы МВД страны).

В прокуратуре отметили, что вероятнее всего, рассмотрение этой апелляции состоится на следующей неделе.

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